Число новых случаев коронавируса в Британии достигло рекорда

https://static.news.ru/photo/02addd6c-12f7-11eb-8b85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/Xinhua/Global Look Press

За последние сутки в Великобритании выявили 21 331 новых случаев заражения COVID-19. Формально этот показатель является рекордным с 4 октября, но фактически число заражённых за 24 часа достигло абсолютного рекорда.

4 октября было зафиксировано 22 961 новых случаев коронавируса, однако эта цифра включает не учтённые ранее случаи, передаёт РИА Новости. Кроме того, за последние стуки в стране от COVID-19 умер 241 пациент — это рекордный с 5 июня показатель.

Днём ранее врачи обнаружили 18 805 новых случаев, 80 заражённых погибли. Всего на территории государства COVID-19 заболели 762 542 человека, 45 967 из них скончались.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Национальный исследовательский центр имени Гамалеи предложил ввести в России карантин в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. По мнению главного научного сотрудника центра Виктора Зуева, сейчас остановить распространение коронавируса в стране невозможно. По данным на 20 октября, за сутки в России выявлено 16,3 тысячи случаев заражения COVID-19.