Британия планирует начать вакцинацию препаратом AstraZeneca к концу года

https://static.news.ru/photo/af8339e4-1147-11eb-bb1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Krick/Flashpic/Global Look Press

Великобритания рассчитывает начать широко применять вакцину от коронавируса производства компании AstraZeneca в конце 2020 года.

Первыми доступ к препарату получат люди из группы повышенного риска — те, у кого есть заболевания, способные дать осложнения в результате перенесённого коронавируса, а также люди преклонного возраста, пишет ТАСС со ссылкой британские СМИ.

Этот момент уже не так далеко. Вполне возможно предположить, что мы начнём использовать вакцину до Рождества. Это может заметно отразиться на числе пациентов, поступающих в больницы, и количестве смертей, — заявил заместитель главного санитарного врача Англии Джонатан Ван-Там.

Ранее британский парламент одобрил поправки, расширяющие перечень медработников, которым будет разрешено делать прививки.

В Великобритании за последние сутки был выявлен 16 171 новый случай заражения коронавирусом, жертвами болезни стали 150 человек. Всего в стране с начала пандемии было зарегистрировано 705 428 пациентов с COVID-19, 43 597 из них не выжили.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Индии одобрили испытание российской вакцины «Спутник V» в своей стране.