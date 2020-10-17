Британия планирует начать вакцинацию препаратом AstraZeneca к концу года

Великобритания рассчитывает начать широко применять вакцину от коронавируса производства компании AstraZeneca в конце 2020 года.
Первыми доступ к препарату получат люди из группы повышенного риска — те, у кого есть заболевания, способные дать осложнения в результате перенесённого коронавируса, а также люди преклонного возраста,
Этот момент уже не так далеко. Вполне возможно предположить, что мы начнём использовать вакцину до Рождества. Это может заметно отразиться на числе пациентов, поступающих в больницы, и количестве смертей, — заявил заместитель главного санитарного врача Англии Джонатан Ван-Там.
Ранее британский парламент одобрил поправки, расширяющие перечень медработников, которым будет разрешено делать прививки.
В Великобритании за последние сутки был выявлен 16 171 новый случай заражения коронавирусом, жертвами болезни стали 150 человек. Всего в стране с начала пандемии было зарегистрировано 705 428 пациентов с COVID-19, 43 597 из них не выжили.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Индии одобрили испытание российской вакцины «Спутник V» в своей стране.