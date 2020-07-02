В Москве установили первый в мире памятник работавшим в пандемию курьерам

https://static.news.ru/photo/b0226478-bd10-11ea-8424-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Азбука Вкуса, Perekrestok.ru, Ozon, Додо Пицца и Delivery Club при поддержке группы креативных агентств Possible Group создали инсталляцию, которой выразили благодарность всем курьерам и сотрудникам служб доставки, работавшим во время режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

Это первый памятник в мире, посвящённый сотрудникам служб доставки. В настоящее время некоторые страны разрабатывают проекты по установке похожих монументов в честь тех, кто отличился во время пандемии.

Российские компании — лидеры e-commerce и foodtech в стране — посчитали важным подчеркнуть большой вклад и людей других профессий, в частности, курьеров и работников служб доставки, которые в непростое время обеспечивали людей всем необходимым, рискуя собственным здоровьем.

Арт-объект установили в Москве на территории «Товарищества Рябовской Мануфактуры» в Холодильном переулке у дома № 3. Автором работы стал художник-постановщик Алексей Гарикович, который известен своими креативными работами для FMCG-брендов. При создании памятника были использованы бетон и металл — материалы, традиционно ассоциирующиеся с городской средой и урбанистическим стилем. На табличке создатели написали: «Тем, кто сделал самоизоляцию возможной».

Только в Москве во время режима самоизоляции работали более 60 тысяч курьеров. В целом в РФ востребованность сервисов доставки выросла в десятки раз. В разных городах сейчас обсуждается установка монументов в честь врачей и волонтёров. Мы в свою очередь посчитали важным обратить внимание на труд тех, кто ежедневно развозил заказы, — говорится в совместном заявлении представителей компаний, поддержавших проект.

По словам автора инсталляции, во время пандемии курьеры стали связующим звеном между внешним и внутренним миром, именно они каждый день выходили на работу, чаще всего не задумываясь о том, какой подвиг совершают. Гарикович подчеркнул, что символичны и сквозной силуэт памятника, и место его установки: со стороны улицы просматривается внутреннее пространство, а со стороны двора, где размещён арт-объект, — внешнее.

Как писал NEWS.ru, в России не только курьеры рисковали здоровьем на фоне пандемии коронавируса. Во многих городах страны решили отблагодарить медиков, бывших на передовой борьбы с инфекцией. В Госдуме предложили увековечить память людей, погибших в ходе пандемии коронавируса. Соответствующее обращение депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

А власти Санкт-Петербурга поддержали идею создания официального мемориала медикам, погибшим при борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил депутат законодательного собрания Борис Вишневский. По его словам, он обратился с предложением создать мемориал на углу улицы Профессора Попова и проспекта Медиков к губернатору города Александру Беглову.

В Москве открылась фотовыставка «Спасибо медработникам», посвящённая работе врачей во время пандемии. Увидеть снимки можно на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах. Фотографии были сделаны ведущими СМИ, чьи корреспонденты, работая в «красных зонах» больниц, фиксировали важнейшие и самые яркие моменты борьбы медиков с эпидемией. Выставка приурочена к профессиональному празднику работников здравоохранения.