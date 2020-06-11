В Петербурге поддержали идею создания мемориала погибшим медикам

https://static.news.ru/photo/f1ebe74c-abf1-11ea-b81e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Санкт-Петербурга поддержали идею создания официального мемориала медикам, погибшим при борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщил депутат законодательного собрания Борис Вишневский. По его словам, он обратился с этим предложением создать мемориал на углу улицы профессора Попова и проспекта Медиков к губернатору города Александру Беглову, передаёт РИА Новости.

Тот, в свою очередь, ответил, что правительство города поддерживает инициативу. Он отметил, что сейчас в Петербурге есть неофициальный мемориал — «Стена памяти» на Малой Садовой улице на заборе напротив здания городского комитета по здравоохранению, на которой активисты размещают портреты медиков, погибших в борьбе с COVID-19.

Учитывая возможность дополнения мемориала фотографиями погибших медиков и необходимость обеспечения его доступности для жителей Санкт-Петербурга, мемориал целесообразно разместить на предложенной в Вашем обращении территории, — говорится в ответе Беглова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Госдуме предложили увековечить память людей, погибших в ходе пандемии коронавируса. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов направил премьер-министру Михаилу Мишустину.