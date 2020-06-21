На бульварах Москвы разметили фото о работе медиков в пандемию

https://static.news.ru/photo/4904af50-b3d1-11ea-8183-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве открылась фотовыставка «Спасибо медработникам», посвящённая работе врачей во время пандемии. Увидеть снимки можно будет на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах.

Фотографии были сделаны ведущими СМИ, чьи корреспонденты, работая в «красных зонах» больниц, фиксировали важнейшие и самые яркие моменты борьбы медиков с эпидемией. Выставка приурочена к профессиональному празднику работников здравоохранения.

Как передаёт ТАСС, корреспонденты агентства в точно такой же медицинской экипировке, как и врачи, по 8–12 часов фиксировали всё, что происходило в стенах больниц, «чтобы страна увидела мужественный труд наших медиков». В результате работа фотографов позволила сохранить документальные свидетельства о том, с каким серьёзным вызовом пришлось столкнуться врачам по всей стране.

Я до сих пор помню слова главврача, который, оценивая эффективность защитных мер, сказал, что здесь, в «красной зоне» больницы, наши коллеги в большей безопасности, чем в вагоне московского метро, — рассказал руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор.

Накануне президент России Владимира Путин наградил около 900 работников медицины недавно утверждённой медалью Луки Крымского. Также в ходе онлайн-конференции с медиками президент поблагодарил врачей за самоотверженный труд во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Глава государства назвал медицинских специалистов настоящими героями, которые мужественно выполняют свой долг.

Как писал ранее NEWS.ru, глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России за время пандемии коронавирусной инфекции умерли около 500 медиков, у которых был диагностирован COVID-19.