В Москве суд приговорил к трем годам экс-директора футбольной академии В Москве суд приговорил к трем годам экс-директора футбольной академии Ларина за мошенничество

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего директора футбольной академии «Чертаново» Николая Ларина виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и приговорил его к трем годам колонии общего режима, сообщает РИА Новости. Также суд постановил взыскать с Ларина 20 млн рублей в пользу Москомспорта.

По версии следствия, экс-директор «Чертаново» завышал число игроков в академии, чтобы получать повышенное финансирование. Суд установил, что общий ущерб от его действий составил 36 млн 211 тысяч рублей.

Ранее бывший директор академии ответил на упрёки журналиста и блогера Василия Уткина, который задался вопросом, куда ушли деньги, которые клуб заработал с продажи футболистов Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского. По словам Ларина, все деньги поступили на счёт академии и были потрачены в соответствии с уставом учреждения. Он также отметил, что система «Чертаново» направлена на подготовку молодых российских футболистов, и подчеркнул, что маленький бюджет клуба в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), возможно, кого-то злит.