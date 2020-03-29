https://static.news.ru/photo/bd1784cc-71b8-11ea-898b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Находящийся на амбулаторном лечении москвич с лёгкой формой коронавируса решил погулять, но уже спустя два часа его задержали и отправили в стационар инфекционной больницы № 2. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Никто не планировал его туда поселять. Он же сидел дома в хороших условиях. Надо было и сидеть дома, — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Сергей Собянин пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции. По его словам, для этого будут подключены все технические и организационные средства, которыми располагает город, писал NEWS.ru.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.