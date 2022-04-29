В Москве открылась выставка о детях-«рыбках»

В «Крокус Сити» в Океанариуме открылась фотовыставка Даниила Артемьева, посвящённая жизни детей с ихтиозом — редким генным заболеванием кожи. Её организатор — благотворительный фонд «Дети-бабочки». Выбор площадки для проведения мероприятия не случайный — детей с такой патологией называют «рыбками», у них нарушены процессы ороговения кожи, в результате она похожа на чешую.

Визуальная концепция выставки, портреты детей сквозь прорванную бумагу, отражает главную задачу — это повышение осведомлённости об ихтиозе. Сюда же относятся преодоление социальной изоляции и предрассудков по поводу заболевания. Выставка рассказывает об ихтиозе, показывает лица и судьбы детей с таким диагнозом.

Для пришедших на открытие экспозиции гостей, в числе которых и малыши с данным заболеванием, была организована экскурсия по океанариуму, познавательное занятие «Эти особенные рыбки» и подводное шоу.

В дни фотовыставки, которая продлится до 31 мая, будут проводиться специальные экскурсии по экспозиции «Моря и океаны», рассказывающие о фонде и его деятельности. 10% дохода от экскурсий будут перечислены в благотворительную организацию для помощи подопечным с ихтиозом.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин в 2021 году направил 45,7 млн рублей на благотворительность, что составило более 70% его дохода. За прошлый год он помог лицеям-интернатам, школам, детским садам, домам престарелых, а также принял участие в проекте строительства домов для врачей и среднего медперсонала.