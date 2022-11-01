В Москве обсудят формирование новой модели экономики России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Галушка

Формирование новой модели управления экономикой в России обсудят в рамках секции «Экономика Победы», которая пройдет на итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество» в Москве. Модератор дискуссии и заместитель секретаря ОП РФ Александр Галушка заявил, что старая модель экономики исчерпала себя и доказала неэффективность в решении многих фундаментальных проблем. Россия, которая существует в условиях агрессии Запада, имеет уникальную возможность сформировать новую модель устройства экономики, считает он.

Старая модель экономики исчерпала себя, оставив нерешенными целый ряд фундаментальных проблем. <...> У России с учетом ее прошлого опыта появилась уникальная возможность сформировать и предложить миру новую модель устройства экономики, — подчеркнул Галушка.

Участники секции представят свой взгляд на то, какую именно модель управления экономикой нужно сформировать в России. Среди спикеров — заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, глава СПЧ Валерий Фадеев, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, замглавы Совета безопасности РФ Сергей Вахруков и исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Ранее сообщалось, что на итоговом форуме Общественной палаты России «Сообщество» обсудят работу СМИ в условиях современности. В ходе мероприятия участники поднимут вопрос специфики освещения спецоперации, стратегию борьбы с фейками и меры поддержки журналистского сообщества. Председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов уверен, что работа медиа стала определяющей для сохранения гражданского единства.