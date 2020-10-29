В Москве прошёл митинг против карикатур на пророка Мухаммеда

https://static.news.ru/photo/6c56bcba-19d3-11eb-90b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: france.russie/facebook.com

Митинг протестующих против новых публикаций карикатур на пророка Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo прошёл у посольства Франции на Большой Якиманке в Москве.

Мне небезразлично, что идёт сейчас во Франции, где вешают плакаты с этими ужасными карикатурами на пророка Мухаммеда на стены зданий. Это нужно прекратить. Я выступаю против карикатур, оскорбляющих миллионы мусульман. Я как мусульманин оскорблён. Я не могу поехать во Францию и сказать Макрону в лицо, что это нельзя делать, — заявил один из митингующих по имени Иса.

У здания дипмиссии собрались два десятка человек. Они выкрикивали «Нет!», а также искажённое имя президента Франции: «Макарон». У посольства была усилена охрана, по периметру здания дежурят полицейские, сообщает РИА Новости.

16 октября выходец из Чечни, имеющий французское гражданство, обезглавил в пригороде Франции учителя Самюэля Пати. Поводом для совершения преступления стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые историк показывал в школе.

В память о Самюэле Пати 21 октября карикатуры из журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, Иисуса Христа и Иегову были спроецированы на одно из зданий во французском Монпелье.

После случившегося президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

Сегодня в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора. Жертвами атаки стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей в соборе Нотр-Дам совершил радикализированный мусульманин. Произошедшее градоначальник навал «исламским фашизмом», писал NEWS.ru.