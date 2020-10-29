Мэр Ниццы назвал теракт в церкви «исламским фашизмом»

https://static.news.ru/photo/45c0f73e-19d1-11eb-b73c-fa163e074e61_660.jpg Фото: cestrosi/twitter.com

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей в соборе Нотр-Дам совершил радикализированный мусульманин. Произошедшее градоначальник навал «исламским фашизмом».

Он кричал «Аллах акбар», даже когда ему оказывали медпомощь после задержания. Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны, — приводит KP.RU слова Эстрози.

Мужчина с ножом напал на прихожан базилики 29 октября. Жертвами атаки стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви.

По данным Reuters, одной из жертв стала женщина, которой нападавший отрезал голову. К расследованию преступления подключился антитеррористический отдел прокуратуры.

16 октября выходец из Чечни, имеющий французское гражданство, обезглавил в пригороде Франции учителя Самюэля Пати. Поводом для совершения преступления стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые историк показывал в школе.

После случившегося президент Эммануэль Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом в республике. Он отметил, что в стране необходимо вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей, писал NEWS.ru.