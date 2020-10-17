Во Франции раскрыли подробности убийства учителя

https://static.news.ru/photo/d042f8d6-10ac-11eb-8e0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federico Pestellini via www.imag/Global Look Press

О том, что предшествовало обезглавливанию преподавателя Самюэля Пати в пригороде Парижа, рассказал глава французской Национальной антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.

После того, как учитель показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, отец одного из учеников записал несколько видео, где назвал Пати «бандитом» и потребовал его увольнения. Сводная сестра этого мужчины, как оказалось, вступила в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ) в 2014 году.

Подросток, который обезглавил Пати, лично с ним знаком не был, но перед тем, как совершить преступление приезжал к школе и расспрашивал о нём учеников. При этом родители учащихся, преподавателем которых был убитый, рассказывают, что на уроке по свободе слова он «попросил ребят-мусульман поднять руку и выйти из класса».

Сын мне сказал, что это он сделал для того, чтобы не дискриминировать и не обидеть, — приводит Reuters слова отца одного из учеников.

16 октября Абдулах Анзоров напал на учителя истории рядом с учебным заведением в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Он отрезал мужчине голову, а затем опубликовал снимок на своей странице в Facebook. Полицейские застрелили убийцу в соседней коммуне Эраньи. После этого французская прокуратура заявила, что преступник родился в Москве 12 марта 2002 года.

В посольстве РФ заявили, что Анзоров не имеет отношения к России. Он был принят Францией в 2008 году, тогда ему было примерно шесть лет. Семья проживала в стране на основании долгосрочного вида на жительство. Абдулах получил личный вид на жительство в 2020 году, когда стал совершеннолетним. С этого момента он и его семья утратили российское гражданство, сообщил руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство учителя.