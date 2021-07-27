В Москве мужчина открыл стрельбу в ресторане

В ночь на 27 июля в ресторане на Новодевичьем проезде в Москве неизвестный открыл стрельбу из пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как рассказала сотрудница заведения, посетитель, находившийся в компании знакомых, не хотел покидать помещение, несмотря на то, что ресторан уже закрывался. К назревавшему конфликту присоединились жильцы дома, в котором находится заведение.

Проживающая на пятом этаже женщина сделала посетителям ресторана замечание, на которое они никак не отреагировали. Затем она плеснула на них водой.

Одному из клиентов, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, такой расклад не понравился, он достал пистолет и устроил стрельбу.

Просто взял, достал пистолет, как будто это нормальное явление, — рассказала сотрудница заведения.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее жители Адлерского района Сочи рассказали о стрельбе на улице Тимашевской. По их словам, один человек пострадал. Местные жители заявили, что стреляли из травматического пистолета.