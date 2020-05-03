В Москве 2 мая снизился «индекс самоизоляции»

https://static.news.ru/photo/0cf6c28a-8cb9-11ea-b34d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичи стали чаще выходить из дома: «индекс самоизоляции» — уровень городской активности, рассчитанный на данных различных сервисов «Яндекса», 2 мая оказался ниже, чем в Первомай.

Так, 2 мая этот показатель составил 4,2, накануне — 4. В шкале «Яндекса» 0 означает, что на улицах крайне много людей, 5 — на улицах практически никого нет. Самый высокий показатель самоизоляции 2 мая отмечен в Московской области — Люберцах, Железнодорожном, Одинцове, Мытищах, Подольске и других городах. А в Ступино, Ногинске, Домодедове и Солнечногорске 2 мая было многолюдно, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин увидел прямую связь между соблюдением режима самоизоляции и информированностью граждан об опасности коронавируса.