Собянин: соблюдение самоизоляции зависит от информированности граждан

https://static.news.ru/photo/10d7952c-8c79-11ea-a01d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин увидел прямую связь между соблюдением режима самоизоляции и информированностью граждан об опасности коронавируса.

Если граждане не понимают, зачем введена самоизоляция, зачем эти меры, то ничем, никакими ужесточениями мер их не удержишь, вы даже не узнаете, что они делают, — заявил Собянин в интервью на телеканале «Россия 24».

По его словам, люди будут собираться вместе, проводить коллективные пикники на дачах или ходить в гости к соседям. Сдерживание «броуновского движения огромного количества людей» возможно только, если граждане понимают реальность угрозы заболевания.

Если им не объяснять, не рассказывать, не показывать, что реально происходит, — всё бесполезно. Мы просто не справимся с этой ситуацией, — заявил столичный градоначальник.

Он подчеркнул, что власть и жители должны совместно бороться против коронавирусной инфекции. По его словам, чтобы преодолеть этот кризис, чрезвычайно важна точная, объективная и открытая информация.

Должна быть совместная работа власти и населения, граждан. И если власть им что-то недоговаривает, неправильно объясняет или чего-то пытается там заглянцеветь, и реальную картину люди не знают, то у них ничего не получится, — подчеркнул Собянин.

NEWS.ru писал, что срок ограничений в Москве можно будет снять в середине мая при условии снижения темпов заболеваемости. Об этом заявил Сергей Собянин.

За последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19. Всего по стране с начала эпидемии выявлено 124 054 заражённых коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1222 человека умерли.