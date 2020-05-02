Собянин назвал срок снятия ограничений из-за коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/8cf5fc3c-8c76-11ea-aef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничения в Москве можно будет снять в середине мая. Это будет возможно при условия снижения темпов заболеваемости коронавиурсной инфекцией. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Если мы увидим там, к середине мая, там через две недели, что всё-таки нагрузка спадает, и у нас появляется запас прочности для того, чтобы людям оказывать качественную медицинскую помощь по борьбе с Covid — тогда можно подумать и о мерах послабления, — цитирует градоначальника «Интерфакс».

По его словам, в текущей ситуации важна совместная работа власти и населения. Большое значение, как отметил Собянин, имеет уровень информированности граждан.

И если власть им что-то недоговаривает, неправильно объясняет или чего-то пытается там заглянцевать, и реальную картину люди не знают, то у них ничего не получится, — подчеркнул мэр.

За последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19. Всего по стране с начала эпидемии выявлено 124 054 заражённых коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1222 человека скончались .

Ранее NEWS.ru писал, что рост число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в Москве остаётся на прежнем уровне, несмотря на увеличение числа заболевших.