Происшествия

9623 новых случая заражения подтверждено в РФ за сутки

11:37, 02 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за последние сутки подтверждено 9 623 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах.

4 488 случаев выявлены и активно контактных людей не имевших клинических проявлений заболевания.

По выздоровлению были выписаны 1 793 человека.

За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 9 623 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4488 (46,6%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении.

Как ранее писал NEWS.ru, в больницу № 15 имени Филатова столичного департамента здравоохранения за сутки поступил 171 пациент.

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