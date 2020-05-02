9623 новых случая заражения подтверждено в РФ за сутки

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Причиной ЧП в Находке, где произошёл взрыв на плавучей базе «Всеволод Сибирцев», стали действия сварщика. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

Во время сварочных работ сварщик прожёг палубу над топливным танком, в результате произошёл хлопок топливных газов, — сообщил источник ТАСС. По словам собеседника агентства, там находился мазут. От полученных ранений...