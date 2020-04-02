95% смертей от коронавируса в Европе происходит среди людей старше 60 лет

В Европейском регионе более 95% смертельных случаев от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет.
Об этом сообщил директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Во время онлайн-брифинга он заявил, что пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и диабетом по-прежнему составляют особую группу риска.
Мы также знаем из сообщений, что 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть одно или два хронических заболевания. В особенности это касается сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и диабета, — сказал Клюге.
Кроме того, он подчеркнул, что под риск заболевания коронавирусом в тяжёлом форме попадают все взрослые люди,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в точности цифр по количеству заражённых и умерших от коронавируса, которые предоставляет Китай, усомнился председатель Постоянного комитета европейских врачей профессор Франк Ульрих Монтгомери.
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