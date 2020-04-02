95% смертей от коронавируса в Европе происходит среди людей старше 60 лет

https://static.news.ru/photo/22c563f8-74d8-11ea-b2ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

В Европейском регионе более 95% смертельных случаев от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет.

Об этом сообщил директор европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Во время онлайн-брифинга он заявил, что пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и диабетом по-прежнему составляют особую группу риска.

Мы также знаем из сообщений, что 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть одно или два хронических заболевания. В особенности это касается сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и диабета, — сказал Клюге.

Кроме того, он подчеркнул, что под риск заболевания коронавирусом в тяжёлом форме попадают все взрослые люди, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в точности цифр по количеству заражённых и умерших от коронавируса, которые предоставляет Китай, усомнился председатель Постоянного комитета европейских врачей профессор Франк Ульрих Монтгомери.