За сутки в Филатовскую больницу поступило более 170 пациентов

https://static.news.ru/photo/bd2e13f0-8c4c-11ea-9ec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В больницу № 15 имени Филатова столичного департамента здравоохранения за сутки поступил 171 пациент.

Об этом сообщил главврач медучреждения Валерий Вечорко в своём Facebook. Всего на лечении находятся 1337 человек, 1332 из которых — с внебольничной пневмонией предположительно вирусной этиологии.

Выбыло за сутки 149, поступило за сутки 171, — написал Вечорко.

У 897 пациентов подтверждён коронавирус. 86 из них — беременные женщины и родильницы. 160 пациентов находятся в отделении реанимации, 85 — на искусственной вентиляции лёгких.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Филатовской больнице между двумя корпусами и родильным домом открыли санитарный шлюз для медицинских работников. Он должен ускорить переход из «чистой» зоны в «грязную».