В Филатовской больнице для медработников открыли санитарный шлюз

В Филатовской больнице между двумя корпусами и родильным домом открыли санитарный шлюз для медицинских работников. Он должен ускорить переход из «чистой» зоны в «грязную».
Шлюз имеет пропускную способность в тысячу человек за смену, сообщают в столичном департаменте здравоохранения.
Для этого за несколько дней был спроектирован и построен просторный и удобный санпропускник, состоящий из 80 душевых кабин, тысячи шкафов для переодевания, обеденной зоны для сотрудников и зоны для кофе-брейка и отдыха, — говорится в сообщении.
Как ранее писал NEWS.ru, в городской клинической больнице № 15 имени Филатова в Москве коронавирус диагностирован у 282 человек. Всего в больнице находятся 1060 человек, 661 из них — с внебольничной пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии сейчас лежат 94 пациента, на искусственной вентиляции лёгких — 28.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен