В Филатовской больнице для медработников открыли санитарный шлюз

Фото: АГН «Москва»

Экс-депутат Госдумы Сергей Поддубный, назвавший мародёрством просьбы россиян о материальной помощи во время пандемии, рассказал об угрозах, которые начали поступать в его адрес.

Сегодня с утра начали звонить и угрожать. Мне уже тут пишут: «Мы вас сейчас найдём, будем вам бить лицо». Один парень позвонил и говорит: «Я тебя найду и порву», —...