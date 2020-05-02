Количество госпитализаций с COVID-19 остаётся в Москве на прежнем уровне

https://static.news.ru/photo/536f7a52-8c57-11ea-8f53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в Москве остаётся на прежнем уровне, несмотря на увеличение числа заболевших.

Количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается и за прошедшие сутки составило 5358. При этом число госпитализаций остается на прежнем уровне — около 1700 пациентов в день, — сообщили в столичном оперативном штабе журналистам «Интерфакса».

Число пациентов, направленных в центры с компьютерной томографией, остаётся на уровне 3,5 — 4 тысяч в сутки.

Эти показатели говорят о том, что в столице удалось снизить риск распространения коронавирусной инфекции и не допустить тяжёлых последствия для больных, сообщили, в оперативном штабе. В столице ежедневно проводится более 40 тысяч анализов в день.

Отсутствие роста госпитализаций говорит о том, что у большинства москвичей вирус удаётся обнаружить на ранних стадиях и не допустить ухудшения состояния, — отметили представители штаба.

NEWS.ru писал, что Россия пошла по европейскому пути развития коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что китайский вариант развития в нашей стране оказался невозможен. Градоначальник напомнил, что вспышка коронавируса в Китае началась в одном городе, закрыв который власти смогли уберечь население.

Всего в России зарегистрировано 124 054 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. 1222 человека умерли. В Москве число заболевших составляет 62 658 человек, 6374 выздоровело, 695 умерло.