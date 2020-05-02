Собянин: РФ не избежала европейского сценария развития ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/c6ca5226-8c55-11ea-a39e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия пошла по европейскому пути развития пандемии коронавируса. Об этом заявил мэр москвы Сергей Собянин. По его словам, китайский вариант оказался невозможен.

Мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны уже, и надо просто бороться, сглаживая пики, — приводит его слова «Интерфакс».

Он подчеркнул, что в Китае пандемия началась в городе, закрыв который, власти смогли уберечь остальное население. «Это был один город, один источник заражения», — пояснил градоначальник.

С Европой было намного сложнее — это второй вариант развития событий. Если мы имели [дело] с одним городом китайским в первом варианте, со вторым — все европейские города и все страны, — отметил мэр.

По его словам, из-за рубежа в РФ вернулись больше миллиона человек. 120 тысяч из них — жители Москвы.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за последние сутки подтверждено 9623 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. По выздоровлении были выписаны 1793 человека.