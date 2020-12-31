В московских аэропортах задержано или отменено около 25 рейсов

https://static.news.ru/photo/2b840d94-4c11-11eb-bb8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 1 января в столичных аэропортах задержано или отменено порядка 25 рейсов. Это следует из информации сервиса «Яндекс.Расписания» по данным на 11:35 по московскому времени.

Так, в аэропорту Шереметьево один рейс задержан , четыре — отменено. В Домодедово отменены два рейса, 11 задержаны. Наконец, во Внуково произошло три отмены и три задержки вылета.

Накануне, 31 декабря, изменения в расписании московских аэропортов были связаны с погодными условиями. В городе прошёл ледяной дождь, это привело к ограничениям полётов. В общей сложности в столице было отменено или задержано свыше 100 рейсов.

Кроме того, периодически пилоты были вынуждены приземляться в резервных аэропортах вместо изначального пункта назначения. В частности, некоторые рейсы, летевшие во Внуково, перенаправлялись в Домодедово. К ночи воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

Как ранее писал NEWS.ru, Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки и отмены рейсов. Прокуроры оценят соблюдение прав пассажиров и выяснят, предоставлялись ли людям соответствующие услуги при ожидании вылетов. Кроме того, представители ведомства дадут оценку исполнению перевозчиками лицензионного законодательства.