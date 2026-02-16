В мороз только такой суп и готовлю. Солянка «Зимняя» с лимончиком — пальчики оближешь

Этот суп — моё спасение в лютый холод. Солянка «Зимняя» с лимончиком — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое согревает лучше любого пледа. Его необычность в том, что привычный набор мясных продуктов и солёных огурцов превращается в наваристый, ароматный суп с пикантной кислинкой лимона, которая так освежает и пробуждает аппетит. Получается обалденная вкуснятина: густой, насыщенный бульон с ломтиками нежного мяса, аппетитной колбасы и хрустящими огурчиками. Оливки добавляют пикантности, а лимон — ту самую искристость, от которой хочется есть снова и снова. Пальчики оближешь, а добавка требуется каждому!

Для приготовления вам понадобится: 300 г говядины на косточке, 200 г вареной колбасы, 100 г сосисок, 2 соленых огурца, 1 луковица, 2 ст. ложки томатной пасты, 100 г оливок без косточек, 1 лимон, лавровый лист, соль, перец и зелень. Сварите мясной бульон до готовности, мясо отделите от кости и нарежьте. В сковороде обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте тертые на тёрке огурцы и томатную пасту, потушите несколько минут. В кастрюлю с бульоном выложите нарезанные колбасу, сосиски, мясо, оливки и зажарку. Проварите всё вместе 10–15 минут. В тарелку при подаче положите кружок лимона и щедро посыпьте свежей зеленью. Подавайте со сметаной — это обязательно!

