В Минздраве заявили о дефиците некоторых лекарств для больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/77cc1c30-33cc-11eb-bfff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России остаётся дефицит некоторых лекарств для пациентов с коронавирусом, поэтому обсуждается возможность поставки препаратов из-за рубежа. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В ряде регионов остаётся проблема по объёму поставки «Фавипиравира». Увеличены объёмы поставки противосвертывающих препаратов. Видим, что дефицит для сети сохраняется. Поэтому с Минпромторгом отрабатываем дополнительные поставки из-за рубежа, — цитирует РИА Новости главу ведомства.

Ранее руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов заявил, что в российских аптеках наблюдается дефицит рекомендованных Минздравом противовирусных препаратов. По словам общественника, в 30% проинспектированных активистами аптек отсутствуют все противовирусные препараты. В 85% случаев не удалось обнаружить в продаже препарат от коронавируса «Фавипиравир». По данным мониторинга, в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные Минздравом антикоагулянты, самым дефицитным препаратом оказался «Ривароксабан», его нет в 63% аптек.

Дефицит лекарств в российских аптеках возник из-за массовой скупки гражданами препаратов для самолечения коронавирусной инфекции. Об этом заявил телеведущий и главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников. Он отметил, что россияне скупают всё, о чём слышали «краем уха». По его мнению, имеет смысл принимать только витамин D и цинк, так как «от них хотя бы не будет вреда», писал NEWS.ru.