В Минздраве предложили выявлять пьющих на работе россиян

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Необходимо допустить наркологов в трудовые коллективы, чтобы выявлять злоупотребляющих алкоголем и отправлять их на лечение. Об этом заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, смертность трудоспособного населения сильно возросла за последнее время. За три месяца 2020 года умерли 37,3 тысячи человек, за весь период 2019 года — 36,6 тысячи человек. Брюн считает, что алкоголь влияет на увеличение смертности.

Нас не очень хотят видеть в рабочих коллективах, а мы должны войти в коллективы, выявить людей злоупотребляющих и предложить лечебные или реабилитационные мероприятия. Мне даже самому немного стыдно, но профсоюзы практически не занимаются этой проблемой, хотя зря, — заявил Брюн на пресс-конференции.

Он отметил, что во время пандемии количество людей в наркоклиниках, у которых был выявлен коронавирус, составило 374 человека, сообщает «Интерфакс».

Главный нарколог Минздрава заявил, что во время самоизоляции выросли продажи антидепрессантов. Он считает, что это касается также и алкоголя, который люди стали больше употреблять на самоизоляции.

NEWS.ru писал, что учёные из Йельского университета нашли гены, отвечающие за алкогольную зависимость.