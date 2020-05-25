Учёные выявили гены, которые отвечают за алкогольную зависимость

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Группа учёных из США провела исследование. Биологам и медикам из Йельского университета удалось выявить 29 генных вариантов, которые отвечают за предрасположенность к алкогольной зависимости.

Новые данные в три раза превышают число известных генетических локусов риска, связанных с проблемным употреблением алкоголя, — говорится в журнале Nature Neuroscience.

В эксперименте приняли участие около 435 тысяч человек. Учёные выявляли у них гены, которые отвечают за предрасположенность к алкогольной зависимости и психическим расстройствам.

Это даёт нам возможность понять причинно-следственные связи между такими проблемными признаками употребления алкоголя, как психиатрические состояния, рискованное поведение и когнитивные способности, — отметили исследователи.

Ранее NEWS.ru информировал, что учёные из США отметили эффективность ремдесивира против коронавируса.