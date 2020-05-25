Учёные из США отметили эффективность «Ремдесивира» против коронавируса

https://static.news.ru/photo/96ab3994-9eba-11ea-a302-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний проверили эффективность препарата «Ремдесивир» в борьбе с коронавирусом. По их оценкам, он показал положительные результаты.

Исследователи разделили людей с COVID-19 на две группы. Одним в течение десяти дней давали плацебо, а другим — вводили «Ремдесивир». Оказалось, что в первом случае наблюдалось почти 12% летальных исходов, а во втором — 7%, пишет MedicalXpress.

Однако эксперты отмечают, что их работа носила исключительно предварительный характер. Для более точных выводов необходимы клинические исследования и доработка.

На данный момент в мире зафиксировано более 5,4 млн зараженных коронавирусом. Более 345 тысяч умерли от заболевания. Выздороветь удалось 2,1 млн человек.

Как ранее сообщал NEWS.ru, учёным из Сингапура удалось установить сроки «заразности» пациентов с COVID-19.