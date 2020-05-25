Учёные из США отметили эффективность «Ремдесивира» против коронавируса

Учёные из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний проверили эффективность препарата «Ремдесивир» в борьбе с коронавирусом. По их оценкам, он показал положительные результаты.
Исследователи разделили людей с COVID-19 на две группы. Одним в течение десяти дней давали плацебо, а другим — вводили «Ремдесивир». Оказалось, что в первом случае наблюдалось почти 12% летальных исходов, а во втором — 7%,
Однако эксперты отмечают, что их работа носила исключительно предварительный характер. Для более точных выводов необходимы клинические исследования и доработка.
На данный момент в мире зафиксировано более 5,4 млн зараженных коронавирусом. Более 345 тысяч умерли от заболевания. Выздороветь удалось 2,1 млн человек.
Как ранее сообщал NEWS.ru, учёным из Сингапура удалось установить сроки «заразности» пациентов с COVID-19.
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