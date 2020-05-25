Учёные из Сингапура установили сроки «заразности» пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/841e4d44-9e91-11ea-9884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paolo Lazzeroni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа учёных из Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) и Медицинской академии Сингапура провела исследование. Они выяснили, что спустя 11 дней после начала болезни коронавирусом пациенты не могут заразить других людей.

Согласно данным учёных, человек становится заразным за два дня до появления у него симптомов заболевания. Однако спустя 7–10 дней риск передачи заболевания значительно снижается. Для выяснения этого факта учёные обследовали 70 пациентов с коронавирусом.

Тесты обнаруживают лишь часть генома вируса, но не способны установить его жизнеспособность и возможность передачи другому человеку, — цитирует заявление исследователей New York Post.

На сегодняшний день медики из Сингапура продолжают выписывать пациентов из больниц только в том случае, если оба анализа на коронавирус показывают отрицательный результат.

Как ранее сообщал NEWS.ru, учёные из Сингапура отсрочили окончание пандемии коронавируса в РФ. По их словам, она может завершиться 19 августа 2020 года.