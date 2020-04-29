Учёные из Сингапура отсрочили окончание пандемии коронавируса в РФ

https://static.news.ru/photo/110fa380-89ff-11ea-a133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Purdue University/Global Look Press

В лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна определили, что пандемия коронавируса в РФ может завершиться 19 августа. Ранее эти же учёные прогнозировали её окончание 20 июля.

В США сроки окончания пандемии сдвинулись на 5 сентября, в Италии — на 30 августа, в Великобритании — на 20 августа, в Германии и Франции — на 5 и 8 августа, — цитирует РИА Новости сообщение лаборатории.

Прогноз составлялся с помощью математической модели распространения инфекциии (SIR-модель), которая учитывала динамику числа людей, восприимчивых к заболеванию, инфицированных и выздоровевших. Авторы исследования предупредили, что даты окончания пандемии могут сдвигаться в зависимости от ситуации и принимаемых властями мер. Кроме того, не исключено, что страны, уже прошедшие пик распространения инфекции, вновь столкнутся с её новой волной.

Как писал NEWS.ru, двумя днями ранее эти же сингапурские учёные сообщили, что наивысшая точка заболеваемости COVID-19 в России пришлась на 24 апреля, когда было зафиксировано 5966 новых случаев. Также аналитики вычислили, что вспышка коронавируса в России завершится к 20 мая на 97%. Полное окончание эпидемии произойдёт, по их подсчётам, 20 июля.

Сбербанк, в свою очередь, тоже разработал математическую модель, которая показала, когда наступит пик эпидемии коронавирусной инфекции в России. Согласно их расчётам, пик эпидемии придётся на первые десять дней мая, в Москве же пик наступит чуть раньше, в конце апреля.