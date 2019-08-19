https://static.news.ru/photo/10b5ed0c-c2ab-11e9-a421-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик заявил, что система орнитологической защиты аэропортов налажена, но полностью обезопасить самолёты от столкновения с птицами невозможно.

Мы живём в живом мире, абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц, — подчеркнул Юрчик.

По его словам, меры защиты действуют в районе взлётно-посадочных полос, на подходах к ним, а в небе уже ничего нельзя сделать. Он отметил, что свалки, которые находятся вблизи аэропортов, должны быть закрыты, передаёт « Интерфакс ».

Ранее командир экипажа самолёта Airbus А321, совершившего жёсткую посадку в Подмосковье, Дамир Юсупов рассказал, что его основной задачей при отказе двигателей было как можно мягче посадить самолёт.

Минприроды России потребовало провести проверку мусорных полигонов в районе аэропорта Жуковский. Глава подмосковного Минэкологии Дмитрий Куракин опроверг данные о том, что причиной инцидента могла стать свалка. По его словам, ближайший к месту ЧП полигон был закрыт в 2012 году и не является местом большого скопления птиц, которые попали в двигатель лайнера, писал News.ru.