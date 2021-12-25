В Минобороны РФ сообщили об отводе части войск от границы Украины
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:20, 25 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Более 10 тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) завершили этап боевого слаживания и в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что в целях поддержания высокой боевой готовности во всех соединениях и воинских частях ЮВО на период новогодних праздников будут назначены дежурные подразделения для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.
В войсках Южного военного округа (ЮВО) завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчётов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов, — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что в течение месяца на ротационной основе по модульной системе прошли подготовку в полевых условиях батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО.
Ранее Министерство обороны Украины опубликовало карту, где указаны якобы стянутые к границе российские войска. Судя по информации на карте, Россия расположила свои военные силы в Белоруссии, в Крыму, а также в Курской области. На карте также показаны подразделения с ракетными установками «Искандер» во Владикавказе, которые Россия якобы планирует перебросить в Крым. Украинские военные заявили о формировании у своих границ группировки войск в 175 тысяч человек.