В Минобороны РФ сообщили об отводе части войск от границы Украины

Более 10 тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) завершили этап боевого слаживания и в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что в целях поддержания высокой боевой готовности во всех соединениях и воинских частях ЮВО на период новогодних праздников будут назначены дежурные подразделения для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

В войсках Южного военного округа (ЮВО) завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчётов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск. Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов, — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в течение месяца на ротационной основе по модульной системе прошли подготовку в полевых условиях батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО.