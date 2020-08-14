В Минобороны предложили засекретить информацию об оборонной сфере

https://static.news.ru/photo/6f544d42-de23-11ea-a692-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сведения, которые не составляют гостайну, но содержат информацию об оборонной сфере, в Минобороны предлагают отнести к категории конфиденциальной и сделать служебной тайной, а за её разглашение ввести административную ответственность.

Инициатива изложена в проекте поправок к закону «Об обороне». В пояснительной записке отмечается, что законодательство о гостайне не обеспечивает защиту служебной информации ограниченного доступа, которая образуется в ходе работы госорганов. В результате данные, касающиеся организации обороны государства, периодически попадают в СМИ.

Согласно проекту, перечень сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, будет утверждать руководство страны.

Документ также предусматривает привлечение к ответственности за разглашение информации с ограниченным доступом в соответствии со ст. 13.14 КоАП, сообщает ТАСС. Согласно ей, гражданам-нарушителям грозит штраф в размере 500–1000 рублей, должностным лицам — от четырёх до пяти тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат и бывший офицер ФСБ Михаил Трепашкин раскритиковал статьи УК РФ о разглашении и незаконном получении государственной тайны. По его словам, эти нормы являются репрессивными и их фигурантом может стать любой гражданин.