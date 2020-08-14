Адвокат и экс-сотрудник ФСБ назвал статьи УК о гостайне репрессивными

https://static.news.ru/photo/94ef2990-de1a-11ea-821d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Статьи Уголовного кодекса о разглашении и незаконном получении государственной тайны являются репрессивными, их фигурантом может стать любой гражданин. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал практикующий адвокат и бывший офицер ФСБ Михаил Трепашкин, комментируя уголовное дело блогера-путешественника Андрея Пыжа.

Статья УК 283.1 («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну». — NEWS.ru) — вообще абсурдная и нелогичная. Со временем, я думаю, эта статья, как и 183-я («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». — NEWS.ru) отпадёт как ненужная. Они не только репрессивные, но и регрессивные. Они не только не позволяют двигаться науке, но и не позволяют проводить частные расследования. Ну и, конечно, по ним можно посадить любого неугодного, — сказал Трепашкин.

Также он назвал репрессивной и 283-ю статью УК «Разглашение государственной тайны». По мнению адвоката, «подогнать под эту статью можно любого человека, кто когда-то был допущен к гостайне». Трепашкин напомнил, что в 2003–2007 годах находился в заключении и являлся фигурантом этой статьи. Задержан он был после того, как стал принимать участие в общественном расследовании взрывов жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске в 1999 году.

Когда я стал неугодным для некоторых руководителей и попал под пресс, они придумали, что я разгласил планы ФСБ, хотя я [на момент заведения уголовного дела] более пяти лет не работал там, — напомнил Трепашкин.

По его словам, статья 283.1, по которой задержали Андрея Пыжа, предусмотрена для тех, кто не допущен к гостайне.

Под неё вообще любого можно подогнать. Глубину доказательств следствия, как правило, суд не исследует, всё поверхностно. Сложности у адвокатов, когда защищаешь по статьям о гостайне, есть. С тебя сразу же стараются взять подписку о неразглашении, чтобы ты потом не смог пожаловаться в другие инстанции. И адвокатам не предусматривается возможность отказа, — добавил Михаил Трепашкин.

Как писал NEWS.ru, 6 августа Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО «Лефортово» петербургского блогера-путешественника Андрея Пыжа по ст. УК 283.1 «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну». Его адвокат Алексей Хальзов не может раскрывать подробности дела, поскольку давал подписку о неразглашении. Фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы. Правозащитник Марина Литвинович сообщает, что ФСБ «жёстко» задержала подозреваемого после возвращения из Республики Беларусь.