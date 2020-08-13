Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО «Лефортово» петербургского блогера-путешественника Андрея Пыжа по ст. УК 283.1 «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну». Его адвокат Алексей Хальзов не может раскрывать подробности дела, поскольку давал подписку о неразглашении. Фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы. Правозащитница Марина Литвинович сообщает, что ФСБ «жёстко» задержала подозреваемого после возвращения из Республики Беларусь. Что ему вменяют — неизвестно, хотя ранее Пыж уже интересовал силовиков в связи с публикациями о секретных объектах. Подробности — в материале NEWS.ru.

Жёстко «постучали в дверь»

Как следует из материалов картотеки Мещанского суда Москвы, 6 августа судья Менделеева удовлетворила ходатайство ФСБ об избрании. Андрею Пыжу вменяется «получение сведений, составляющих гостайну, сопряжённое с их распространением или перемещением их носителей за пределы РФ». В беседе с NEWS.ru адвокат Алексей Хальзов указал, что обвинения его доверителя, которого он защищает по назначению, не связана с опубликованными в его аккаунте видеороликами (в YouTube у петербуржца есть популярный канал об экстремальных путешествиях, на который подписано 786 тысяч пользователей). Под стражу блогера отправили на два месяца — до 5 октября. Раскрывать подробности дела юрист не стал, сославшись на то, что дал подписку о неразглашении.

В пресс-службе Мещанского суда сообщали , что в рамках уголовного дела по запросу ФСБ были санкционированы четыре обыска с выемками документов. Также в инстанции проинформировали, что кроме российского блогер имеет украинское гражданство.

urbanturizm/youtube.com

Как рассказала NEWS.ru правозащитница и член ОНК Москвы Марина Литвинович, посетившая Андрея Пыжа в Лефортово, выглядел он хорошо и на самочувствие не жаловался. Однако он успел сообщить что 5 августа его жёстко задержали, но силовики фактически не дали ему говорить об этом.

Мы спросили, как его задерживали, он нам успел сказать, что его очень жёстко задерживали. Далее сотрудник прервал его ответ. Не дали ему рассказать нам подробности. Камера Лефортово на мой взгляд не самое большое испытание для него, ведь он куда только не залезал — и в атомный реактор и прочие невозможные места, и привык к суровым условиям. Единственное, к чему он не адаптировался, — к полной информационной изоляции и вакууму. Он понимал, что никто не знает о его местонахождении, потому что к нему не приходили ни письма, ни посылки. Он уже успел починить вентилятор в камере, стал много писать, так как телевизор не работает. Нашему приходу он был очень рад, ведь он понял, что хоть кто-то будет знать, где он находится. И это дало результат — с 12 августа люди стали присылать ему письма и передачи. Вообще это ненормально, что следователь и адвокат не оповестили родственников о его местонахождении. Он адвоката просил оповестить девушку, но с ней тоже непонятная ситуация, по слухам она тоже проходит по этому делу, но я об этом ничего не знаю. Девушка на связь так и не вышла, но она точно на свободе, возможно её запугали, возможно взяли подписку — вариантов много. Из родных у него только мать. Марина Литвинович правозащитница, член ОНК Москвы правозащитница, член ОНК Москвы

За несколько дней до задержания Андрей Пыж вернулся из Белоруссии, откуда он 2 августа выложил в YouTube почти трёхчасовое видео. На его канале опубликованы десятки отчётов о путешествиях по различным объектам, в том числе закрытым и режимным, за что ранее в адрес блогера поступали намёки о возможном возникновении проблем с законом. Так, в октябре 2019 года на своей странице в Instagram Пыж опубликовал снимок радиолокационной станции «Днепр-М» в Мурманской области, входящей в систему предупреждения о ракетном нападении. Блогер сообщил, что начал делать видео об этом месте (позднее оно появилось в его канале). В комментариях к посту путешественника появился пользователь Retwasft с пустым аккаунтом, который предупредил Пыжа, что поскольку он «залез не на простой объект», ему может грозить тюремный срок.

Вы получается сейчас полностью рассекретили купол охраняющий Кольский полуостров! Браво вам! Человек вы просто без мозгов! Я думаю, что в ближайшее время вам в дверь постучат товарищи ФСБ! — написал Retwasft.

В ответном комментарии блогер пошутил, сказав, что пишет «из застенок Лубянки», добавив, что «никто же не знал, что тут есть РЛС, и вероятный противник как всегда туп, и спутники слепые у него, и договоров у нас не подписано, по которым мы знаем, что друг у друга и где».

В июле 2016 года мировой суд в Петербурге оштрафовал Андрея Пыжа на четыре тысячи рублей за незаконное проникновение на объект «Росатома». Незадолго до этого ему выписали штраф в 75 тысяч рублей за путешествие по коллектору отвода реки Дачной в Северной столице. В обоих случаях блогер не согласился с тем, что он нарушил закон.

Попасть под каток может каждый

Статья УК 283.1, которую вменяет ФСБ Андрею Пыжу, подразумевает лишение свободы на срок от трёх до восьми лет. Она была введена в ноябре 2012 года после того, как Госдума ужесточила законодательство «в сфере защиты государственной тайны от преступных посягательств». Проект расширил понятия государственной измены (ст. 275 УК РФ), шпионажа (ст. 276) и разглашения гостайны (ст. 283). Правозащитники обвиняли парламентариев в том, что они расширили полномочия спецслужб, что приведёт в росту злоупотреблений.

По данным судебного департамента, число приговоров по статьям 29 главы УК «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» УК РФ, куда входят указанные составы, существенно выросло. Так, в 2011 году всего по «антигосударственным» статьям УК был вынесен 171 приговор, в том числе 42 — с лишением свободы, а в 2018-м — 607 и 104 соответственно, в 2019-м — 276 и 97. Как пишет «Медиазона», по вменённой Андрею Пыжу статье УК 283.1 всего было вынесено 19 приговоров.

urbanmsh/vk.com

Специализирующийся на «шпионских» статьях адвокат Евгений Смирнов в беседе с NEWS.ru рассказал, что статья, которую инкриминируют Андрею Пыжу, фактически используется силовиками как репрессивная.

Статья 283.1 возможна, если сведения были добыты незаконным путём — обманом, угрозами, злоупотреблением доверия. На практике же эта статья применяется таким образом, что люди, которые случайно услышали сведения, составляющие гостайну, привлекаются к уголовной ответственности. Яркий пример — это дело инженера Гостехнадзора Виктора Рыжанова из Брянской области, которого привлекли по ст. 283.1 за то, что он позвонил своему приятелю, который работал в погранвойсках, а тот якобы сообщил секретные сведения. Де-факто эта статья используется как репрессивная. И с каждым годом всё больше дел по ней возбуждается. Статья УК 283 «Разглашение государственной тайны» касается только секретоносителей, как правило это сотрудники спецслужб. А 283.1 — это недопущенные до гостайны. Силовикам выгодно раскрывать преступления по этой статье, ведь наверняка по ней есть какая-то палочная система и какие-то показатели. И вся работа ФСБ в последние годы говорит о том, что они стремятся показать свою важность и нужность. Это говорит об увеличении количества уголовных дел, которые находятся в их подследственности. Если вы откроете новости пяти- или шестилетней давности, вы увидите, что ФСБ крайне редко проходила в сводках новостей, что она кого-то задержала. Сейчас же мы каждый день слышим новости, что ФСБ задерживает всё новых и новых людей. Защищать по таким делам очень сложно, ведь у адвокатов берутся все возможные подписки — о неразглашении данных предварительного следствия, о неразглашении гостайны. Не дают ни копировать, ни выписывать сведения из уголовного дела. Единственная возможность — это запоминать. Другой возможности адвокатам работать по таким делам просто нет. Мы не можем самостоятельно провести экспертизы, обратится к специалистам, поскольку нам не дают никакие документы из дела. А многие из них имеют гриф «гостайна». Крайне сложно находить специалистов, которые могут дать своё независимое мнение по вопросам гостайны, поскольку это те люди, которые имеют допуск к ней. А допуск к гостайне у нас оформляет ФСБ. И ни один человек, имеющий допуск, не пойдёт без согласования с ФСБ специалистом по уголовному делу. Евгений Смирнов адвокат адвокат

По мнению юриста по «шпионским» статьям «под каток» часто попадают совершенно обычные люди, которые не знают никаких секретов, но случайно забрели на охраняемую территорию и сделали там фотографию. В этой связи Смирнов полагает, что преследование Андрея Пыжа скорее всего связано с его блогерством.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.