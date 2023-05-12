В Минобороны объяснили, что делать с «повестками» на электронной почте В Минобороны посоветовали игнорировать электронные письма с «повестками»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Минобороны заявили, что украинские провокаторы массово рассылают россиянам электронные письма, которые имитируют повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных, передает ТАСС. В ведомстве напомнили, что такая рассылка не предусмотрена законом.

С целью получения незаконного доступа к персональным данным граждан, а также для оказания информационно-психологического давления на население Российской Федерации украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем, в которых содержатся фейковые электронные сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что через такие письма также распространяются вредоносные программы, которые передают злоумышленникам персональные данные.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу, разработанный в рамках реализации закона о цифровизации воинского учета. Документ предусматривает в том числе запрет гражданам выезжать из России со дня вручения повестки.