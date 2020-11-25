В Минцифры рассказали о запуске нового сервиса по профилактике COVID-19

https://static.news.ru/photo/c8d7f9d2-2f21-11eb-8589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый сервис, позволяющий отслеживать результаты тестов на коронавирус, появился на Едином портале государственных услуг. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникации РФ.

Сервис запущен совместными усилиями Минцифры и Роспотребнадзора. Теперь пользователи портала Госуслуг, сдавшие тесты в лабораториях на COVID-19, смогут отслеживать результаты в мобильном приложении «Госуслуги Стопкоронавирус», куда они будут загружаться в виде QR-кода. На портал результаты будут загружаться в течение часа после их получения.

Запуск нового сервиса позволит решить сразу несколько задач. Прежде всего, он станет доверенным инструментом хранения справок о COVID-19 для предъявления с помощью мобильного приложения по месту требования. Во-вторых, снизит долю поддельных справок с результатами тестов, сократит время получения результата исследования, а также избавит от необходимости направлять справку в Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа, — цитирует пресс-служба Минцифры заместителя главы ведомства Олега Качанова.

Сегодня забором анализов на коронавирус и загрузкой результатов тестов в нескольких регионах России занимаются более 450 организаций, интегрированных в систему Роспотребнадзора. В настоящее время на платформу загружено уже более 130 тыс. справок. В сутки на портал приходит около 15 тыс. исследований. В ближайшее время планируется подключение новых организаций ещё в шести регионах страны.

Как сообщал NEWS.ru, в России запустили приложение «Госуслуги.COVID трекер», которое способно регистрировать заразившихся коронавирусом и присылать push-уведомления здоровым людям, оказавшимся рядом с больными в последние две недели.