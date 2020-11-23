В РФ запущено приложение для отслеживания риска заразиться COVID-19

https://static.news.ru/photo/6301aae0-2df0-11eb-add8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство цифрового развития России официально запустило приложение «Госуслуги.COVID трекер», которое способно регистрировать заразившихся коронавирусом и присылать push-уведомления здоровым людям, оказавшимся рядом с больными в последние две недели.

Приложение уже стало доступно для загрузки в магазинах приложений App Store и Google Play. В пояснении на странице программы сказано, что она не передаёт никаких личных данных пользователей и не сообщает имён заболевших — лишь дату предполагаемого контакта с заболевшим.

Возможно, недавно вы были совсем близко с человеком, заболевшим COVID-19, но пока не знаете об этом. Установите приложение и проверьте. Сообщите другим пользователям, если заболели сами. Всё анонимно! Никто не узнает, кто заболел и где находится, — сказано в описании.

Там отмечается, что идентификация пользователей осуществляется при помощи обмена ключами через Bluetooth, поэтому никаких персональных данных приложение не передаёт, у него есть данные о ключах, присутствии рядом за последние 14 дней и сведения о людях, сообщивших о заболевании.

Если кто-то из пользователей заболел и у него положительный тест на COVID-19, он сообщает об этом анонимно через приложение, предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели. Пользователи, с кем заболевший оказался рядом в последние 14 дней, получат push-уведомление с датой контакта, — отмечает Минцифры.

Как сообщал NEWS.ru, запуск приложения для отслеживания риска заразиться COVID-19 17 ноября анонсировал глава Минцифры Максут Шадаев. Он отметил, что программа была разработана специалистами министерства. Наиболее важным моментом министр считает анонимность и безопасность приложения, так как оно не передаёт и не собирает персональные данные.