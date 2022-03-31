«В мавзолее на самом деле лежит лидер Социалистической рабочей партии США»

Самарский «Центр независимой экспертизы на автомобильном транспорте» подал заявку для получения президентского граната на мероприятия по «опознанию» тела Владимира Ленина, чтобы доказать его якобы американское происхождение и в дальнейшем передать останки в США. Автор проекта собирается в дальнейшем признать недействительными подписи Ленина под государственными и партийными декретами. Заявитель при этом претендует на сумму более 24 миллионов рублей. В интервью NEWS.ru директор и владелец центра, бывший милицейский эксперт автор заявки Антон Колмыков объяснил, почему, по его мнению, в мавзолее лежит американец.



— Как родилась ваша концепция о том что Ленин имеет отношение к США?

— При опознании проводится комплекс экспертиз. В том числе есть и историческая экспертиза, как это было с опознанием тел Романовых. То есть рассматривается исторический фон, документы, которые сопровождали то или иное историческое событие. Мы, проводя историческое исследование, пришли к выводу, что человек, чьё тело лежит в мавзолее, на самом деле с высокой долей вероятности — лидер Социалистической рабочей партии США Даниель Де Леон. Других реальных кандидатур нет. Мы долго занимались этим вопросом, проверяли, отсеивали документы. Де Леон якобы умер в 1914 году, однако один американский специалист проверял захоронение и выяснил, что оно на самом деле отсутствует. То есть то, что он был захоронен, — это ложная информация. Также есть информация, позволяющая нам говорить о том, что была изменена внешность, в частности Де Леона перекрасили — он уже тогда был седой. То есть изображения Ленина, которые мы видели, — это Де Леон с изменённой внешностью. Историческая экспертиза и криминалистический анализ ситуации говорит нам, что это он. Осталась генетическая экспертиза, и мы его опознаем.

Даниель Де Леон — деятель американского рабочего и профсоюзного движения, политик, руководитель и идеолог Социалистической трудовой (рабочей) партии Америки wikipedia.org

— А где тогда настоящий Владимир Ильич? Его тело?

— Он не настоящий Владимир Ильич. То есть всё зависит от того, что вы имеете в виду, говоря «настоящий». Тот, который лежит в мавзолее, — настоящий, такой, какой есть.

— Иными словами, вы считаете, что исторической фигуры Ленина, как мы её себе представляем, никогда не было?

— Если вы поднимите иностранные газеты того времени, то увидите, что лидером красной России был Николай Ленин (так иногда подписывался Ленин. — NEWS.ru). Владимир Ульянов вообще не фигурирует.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Тем не менее он всё же в исторических документах и свидетельствах фигурирует.

— В каком году он первый раз появляется и где? Вам не удастся этого найти. Это всё была большая спецоперация Англии. Де Леон, который сейчас лежит в нашем мавзолее, первоначально был заброшен в США, делать революцию там. Это называлось операция «Кенгуру». В Америке уже была социалистическая партия, но Де Леон со своими сторонниками создали параллельную. О ней стали в газетах и везде говорить как о настоящей социалистической партии, произошла подмена, они перехватили рабочее движение. Однако президентом стал Вудро Вильсон, который и так был агентом Англии, вследствие чего необходимость делать там революцию отпала. Поэтому Де Леона — умнейшего человека и теоретика, владеющего несколькими языками, привлекли для революции в Европе. В 1914 году его «хоронят». Обнуляют личность и делают ему новую — уже для работы в Европе. Он возглавляет школу подготовки революционеров: Луначарский, Роза Люксембург и прочие у него там учились. Одним из его учеников был «первый Ленин», ещё до Де Леона, который находился в России в 1917–1918 годах. Его настоящее имя Якоб Рихтер, к нам он попал как Николай Ленин, как он в иностранной прессе и фигурировал. Рихтер был убит в 1918 году, и было решено скрыть факт смерти «Ленина» и вместо него использовать учителя Рихтера — Де Леона.

— Можно ли предположить, что по этому поводу думала Надежда Крупская, жена Ленина?

— Крупская приехала из Англии с первым Ленином.

— Как вы вычислили сумму, которую запросили на экспертные мероприятия у Фонда президентских грантов?

— Я судебный эксперт, бывший эксперт УВД Самары, а сейчас руковожу частной экспертизой. Я знаю, что сколько стоит. К тому же я знаком с экспертом Соловьёвым, который опознавал останки семьи Романовых. Я понимаю, какие работы нужны и профильные для, скажем, МВД и Минюста и непрофильные, и в данном случае последних будет много. Именно на оплату таких работ и пойдёт большое количество средств гранта, ведь непрофильные работы не оплачиваются из бюджета. Также результаты экспертизы должны соответствовать нормам США и Англии для того, чтобы они и там были признаны. Это значит нужно оплачивать работу иностранных специалистов.

президентскиегранты.рф

— Почему заявка подана от частного учреждения, занимающегося экспертизой на автомобильном транспорте?

— Я руковожу им, почему бы не подать от имени этой организации, которой я могу управлять? Потом, заявки на президентский грант подают НКО, а у меня как раз НКО. К тому же я не вижу способов привлечь за бюджетные деньги ведомства заниматься этой экспертизой. Ведомств много — ФСБ, МВД, МИД и прочие. Не вижу и заинтересованности у них в этой работе. Для того чтобы она появилась, должен быть кто-то, кто организует эту работу, и у него должно быть финансирование.

— А ранее вы подавали заявки на подобные исследования?

— Нет. Тут я другой возможности что-то сделать не вижу, поэтому и подал на грант.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— В заявке на грант в качестве конечных задач вы указываете в том числе снятие вины с России, например, за расстрел царской семьи или красный террор. У вас есть к этому какая-то религиозная или идеологическая мотивация?

— Только юридическая. В 2013 году я делал доклад на конференции, посвящённой судебной экспертизе. Там были представители наших силовых ведомств, а также вузов Прибалтики и Восточной Европы. Доклад назывался «Фальсификация документов оккупационным режимом США в России». Суть его была в том, что Ленин не Ульянов. Подписанные этим человеком документы — подделка, это фальсификация истории. Кстати, со мной тогда после конференции долго говорили представители украинской прокуратуры, я ответил им на все вопросы. Потому что, как вы понимаете, это имеет отношение к вопросу о том, кто создал Украину и в каком году. В этом смысле обращение президента Владимира Путина к украинскому народу я бы не смог написать лучше, если бы это делал.

— Однако даже в случае, если вам гипотетически удастся доказать то, что вы хотите, это будет иметь интерес с точки зрения историков, но не сделает подписанные документы и принятые в прошлом государственные решения нелегитимными.

— Это уже вопрос к юристам. Я — криминалист, и меня интересуют вопросы моей специальности.

— Не считаете ли вы, что даже если Ленин, как вы утверждаете, — это фальсификация, то революция, как и другие исторические процессы, не зависят от одного лидера?

— Я понимаю, что вы имеете в виду. Но в данном случае это фальсификация истории, которую нам подают как революцию и гражданскую войну. На самом деле это было иностранное вторжение и установление оккупационного режима. Да, были люди, которые поверили в сказку. Насколько я понимаю, те, кто этим занимался, не планировали, чтобы это всё долго длилось, они хотели подорвать режим, убить, кого нужно. Однако благодаря Сталину и некоторым другим энтузиастом из сказки, так сказать, сделали быль. Страна сохранилась.