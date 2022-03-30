ФСБ РФ задержала 60 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ»

ФСБ России задержаны 60 сторонников украинского молодёжного неонацистского объединения «МКУ» в 23 регионах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом в результате скоординированной работы в 23 регионах Российской Федерации задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «МКУ», созданной под контролем украинских спецслужб, — сообщили в ЦОС.

В ведомстве напомнили, что группировка МКУ была организована гражданином Украины Егором Красновым под контролем украинских спецслужб. Цель преступного объединения — террористические акты, массовые убийства и экстремистские преступления в России.

У задержанных оперативники изъяли гладкоствольное охотничье оружие с боеприпасами без документов, самодельное огнестрельное и холодное оружие, а также средства связи, содержащие переписку с Красновым. В ней нашли фотографии и видеозаписи так называемых акций прямого действия. Также в переписке содержались инструкции по проведению таких акций и привлечению в банду новых участников.

Ранее в Петербурге полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали подозреваемого в реабилитации нацизма. По предварительным данным, он отправил на сайт «Бессмертный полк» фото одного из руководителей нацистской Германии Йозефа Геббельса, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленобласти.