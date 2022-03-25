Россиянина задержали за портрет Геббельса на сайте «Бессмертного полка»

В Петербурге полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали подозреваемого в реабилитации нацизма. По предварительным данным, он отправил на сайт «Бессмертный полк» фото одного из руководителей нацисткой Германии Йозефа Геббельса, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции совместно с УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в реабилитации нацизма, — говорится в сообщении.

5 мая 2020 года подозрeваемый разместил фото нацистского министра пропаганды на cтранице сайта «Бессмертный полк онлайн». Возбуждено уголовное дело по cтатье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), 50-летний подозреваемый задержан 24 марта текущего года. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее за подобное правонарушение был оштрафован житель Томска Сергей Сахаров. Его осудили на два года условно за попытку разместить фотографии министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на этом же сайте. Также молодой человек должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.