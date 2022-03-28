WSJ сообщило о возможном отравлении Абрамовича после поездки в Киев

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило о возможном отравлении российского бизнесмена Романа Абрамовича после поездки в Киев 3 марта. Также издание сообщает, что жертвами возможного отравления стали двое членов переговорной группы со стороны Украины.

Сообщается , что Абрамович почувствовал симптомы, похожие на признаки отравления, после поездки в Киев для участия в организации неофициальных переговоров между Россией и Украиной по урегулированию ситуации в стране. В числе симптомов WSJ назвали покраснение глаз, слезоточивость, шелушение кожи на лице и руках. Одним из пострадавших мог стать депутат Верховной рады Украины Рустем Умеров, однако он опроверг данную информацию.

Издание The Guardian сообщает , что Абрамович потерял зрение на несколько часов и отправился на экстренное лечение в Турцию. Издание Bellingcat (СМИ, исполняющее функции иноагента) уточняет, что по результатам экспертизы «симптомы, скорее всего, являются результатом международного отравления неопределённым химическим оружием».

Ранее Financial Times со ссылкой на два источника сообщило, что президент России Владимир Путин лично одобрил участие бизнесмена Романа Абрамовича в организации переговоров между Москвой и Киевом. Они рассказали, что после получения одобрения российского лидера предприниматель встретился с высокопоставленным чиновником администрации украинского президента Украины Владимира Зеленского для согласования организации переговоров. Представитель украинской делегации и руководитель правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что виделся с Абрамовичем в кулуарах первого раунда переговоров между российской и украинской делегациями в Гомеле. Кроме того, утверждается, что российский бизнеcмен проводил встречи и с рядом потенциальных посредников, в том числе c бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером. Также он общался с главой росcийской делегации Владимиром Мединским.

Издание также сообщило, что частный cамолёт Абрамовича был замечен в Турции и Израиле. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу. Абрамович был зaмечен в ВИП-зале аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве 14 марта незадолго до того, как принадлежащий ему самолёт вылетeл в Стамбул.