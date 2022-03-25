Раскрыты детали участия Абрамовича в переговорах с Украиной

Владимир Путин лично одобрил участие бизнесмена Романа Абрамовича в организации переговоров между Москвой и Киевом, сообщили Financial Times два источника. Они рассказали, что после получения одобрения российского лидера предприниматель встретился с высокопоставленным чиновником администрации украинского президента Украины Владимира Зеленского для согласования организации переговоров.

Представитель украинской делегации и руководитель правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что виделся с Абрамовичем в кулуарах первого раунда переговоров между российской и украинской делегациями в Гомеле.

Я могу подтвердить, что Абрамович принимает активное участие в мирных переговорах, — заявил он изданию.

Кроме того, утверждается, что российский бизнеcмен проводил встречи и с рядом потенциальных посредников, в том числе c бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером. Также он общался с главой росcийской делегации Владимиром Мединским.

Издание также сообщило, что частный cамолёт Абрамовича был замечен в Турции и Израиле. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу. Абрамович был зaмечен в ВИП-зале аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве 14 марта незадолго до того, как принадлежащий ему самолёт вылетeл в Стамбул.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что олигарх Роман Абрамович принимал участие в переговорах между РФ и Украиной. Однако, по его словам, это касалось лишь начальной стадии диалога, до формирования переговорных команд.

Поводом для заявления стала публикация газеты The Wall Street Journal, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из телефонных разговоров с президентом США Джо Байденом попросил его не вводить санкции против Романа Абрамовича. По сведениям издания, просьба Зеленского была связана с тем, что Абрамович может стать важным посредником при переговорах с Россией.