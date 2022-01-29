Патрушев рассказал о роли СССР и США во Второй мировой войне

Секретарь Совета безопасности России заявил, что Вашингтон присваивает себе главные заслуги в победе над нацизмом во Второй мировой войне, пишет ТАСС. Однако Соединённые Штаты за годы ВОВ потеряли столько солдат, сколько захоронено советских бойцов на одном лишь мемориальном Пискарёвском кладбище в Петербурге, сказал он после церемонии возложения цветов в память о жертвах блокады Ленинграда.

Какую информацию сейчас распространяют? Что основные тяготы и основные заслуги в победе над фашизмом имеют США. Так вот для сравнения — только на этом мемориальном кладбище захоронено значительно больше людей, чем все потери США за время Второй мировой войны, — подчеркнул он.

При этом даже в Петербурге это не единственное подобное кладбище, отметил Патрушев.

Важное значение имеет снятие фашистской блокады. Но таких мест, о которых мы должны помнить, о Великой Отечественной войне, у нас в стране очень много, — сказал Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза РФ назвал «полной нелепостью» заявления США о том, что Россия угрожает Украине. По его словам, даже украинские официальные лица утверждают, что угрозы со стороны Москвы нет. Россия не хочет войны, а те, кто на Западе её навязывает, преследуют корыстные цели. Американцев не волнует, какие потери может понести каждая из сторон.