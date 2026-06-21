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21 июня 2026 в 08:49

«Герои не умирают, пока мы их помним»: открытки на День памяти и скорби

«Герои не умирают, пока мы их помним»: открытки на День памяти и скорби «Герои не умирают, пока мы их помним»: открытки на День памяти и скорби Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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22 июня — дата, которую нельзя забывать. Именно в этот день ровно 85 лет назад было объявлено о начале Великой Отечественной войны. Эта война — черная страница в истории советского государства и всего мира. Памятуя о подвигах предков, предлагаем вам отправить близким открытки на День памяти и скорби. Пусть события прошлого столетия остаются живы в памяти и учат нас мужеству и человечности!

Открытки на День памяти и скорби — 22 июня

Скачайте открытки ко Дню памяти и скорби и отправьте близким и друзьям их в МАКСе, ВК, Telegram или ОК бесплатно! Чтобы память жила в сердцах народа.

Открытка на День памяти и скорби Открытка на День памяти и скорби Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Открытка на 22 июня Открытка на 22 июня Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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