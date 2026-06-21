«Герои не умирают, пока мы их помним»: открытки на День памяти и скорби

22 июня — дата, которую нельзя забывать. Именно в этот день ровно 85 лет назад было объявлено о начале Великой Отечественной войны. Эта война — черная страница в истории советского государства и всего мира. Памятуя о подвигах предков, предлагаем вам отправить близким открытки на День памяти и скорби. Пусть события прошлого столетия остаются живы в памяти и учат нас мужеству и человечности!
Открытки на День памяти и скорби — 22 июня
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