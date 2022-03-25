Путин возмутился искажением Голливудом истории Второй мировой войны

В Голливуде раз за разом выходят фильмы, в которых единственными победителями нацизма называются США, при этом решающий вклад Красной Армии просто отменяется. Об этом заявил российский лидер на встрече с лауреатами премии Президента в области литературы и искусства.
В Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество, героизм и победа Красной Армии, ее решающий вклад — просто взяли и отменили. А в Японии в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы, или пишут очевидную чушь — мол это сделали некие абстрактные союзники, — сказал президент.