Путин возмутился искажением Голливудом истории Второй мировой войны

Жителя Хабаровска, задержанного за госизмену, арестовали на два месяца. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь УФСБ России по Хабаровскому краю Владлен Стефанюк. Мужчину подозревают в попытке передачи Украине информации ограниченного доступа.

Злоумышленник арестован и находится по стражей. Срок - два месяца, — заявили в ФСБ. По данным ФСБ, мужчина «в период проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, имея...