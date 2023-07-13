В ЛДПР может появиться новый «Жириновский» Нейросеть «Жириновский» может стать членом ЛДПР на съезде партии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нейросеть «Жириновский» может стать членом ЛДПР на ближайшем съезде партии, который намечен на декабрь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в партии. По словам собеседника агентства, в руководстве такой шаг рассматривают как символический акт увековечивания основателя их политической организации.

На ближайший Съезд ЛДПР, который пройдет ориентировочно в декабре перед выборами президента, будет вынесен вопрос об исключительном решении — выдаче партийного удостоверения не человеку, а искусственному интеллекту «Владимир Жириновский», — сказал источник.

Он добавил, что по уставу партбилет может получить только человек, являющийся гражданином РФ, но для нейросети сделают исключение.

Нейросеть «Жириновский» была представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году. В партии отметили, что задача нейросети будет исключительно просветительской: она будет содержать высказывания покойного лидера ЛДПР по тому или иному вопросу и может оказаться интересной для молодежи. Обучение сети проводилось на основании видео, текстов и фото умершего лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко заявил, что нейросеть сейчас находится в тренде, но она не может заменить деятельность политической партии. По словам Ющенко, в ЛДПР много креативных людей, которые пытаются привлечь молодежную аудиторию.