Аксёнов попросил Путина подключить Генпрокуратуру к делу о скифском золоте

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключить Генпрокуратуру к судебному процессу о принадлежности скифского золота, находящегося в Амстердаме. По мнению главы региона, за дело должно взяться государство, сообщает РИА Новости.

Я по этому вопросу обращался к главе государства и попросил подключить в том числе Генеральную прокуратуру в этот процесс. <...> Я подготовил письма и отправил в МИД и Минюст России с обоснованиями позиции о том, что, на мой взгляд, в это дело должно войти российское государство, а не крымские музеи, — приводит его слова агентство.

Коллекция скифского золота, состоящая почти из двух тысяч артефактов, была вывезена из четырёх крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до того как Крым вошёл в состав России. Впоследствии нидерландский музей решил не возвращать коллекцию в Крым. Он ждал решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. 26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине, отметив, что решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Всё время в длившемся процессе с российской стороны участвовали крымские музеи, со стороны оппонентов — Украина как государство, сообщили ранее крымские музейщики.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов высказал опасение, что в случае передачи коллекции скифского золота Украине оно будет утеряно для общества и окажется в частной коллекции. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству крымского главка ведомства организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих музеям республики.