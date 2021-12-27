В Крыму захотели задержать Зеленского за долги по ЖКУ

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что намерен подать иск на украинского президента Владимира Зеленского из-за его долга по оплате коммунальных услуг за пентхаус в элитном жилом комплексе с видом на Ливадийский дворец. Ранее Зеленский исправно платил за услуги ЖКХ через посредников, однако в этом году стало известно, что платежи перестали поступать несколько месяцев назад, пишет ТАСС.

Выйду с иском. Меня же они хотят арестовать [на Украине] за что-то. Вот и мы его задержим как должника. В случае прибытия в Крым, — сказал руководитель региона.

Ранее Аксёнов сообщил, что Зеленский и его жена до сих пор сохраняют за собой квартиру в Ялте, и предположил, что они делают это для возможности получения российского гражданства. Однако наличие недвижимости в Крыму не даёт приоритетного права на гражданство, и в случае необходимости Зеленский должен будет обратиться к российскому коллеге Владимиру Путину.

О том, что у жены Зеленского есть недвижимость в Крыму, стало известно ещё в 2019 году, когда нынешний глава Украины избирался на свой пост. Пресс-служба штаба Зеленского уточняла, что супруга главы государства купила квартиру в Ялте в 2013 году, когда Крым ещё входил в состав Украины. На тот момент за жильё в посёлке Ливадия были уплачены все налоги и сборы. Отмечалось, что воспользоваться этой недвижимостью президент с женой намерены только после «обязательного возвращения» Крыма в состав Украины.