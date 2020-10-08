В Кремле обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса

https://static.news.ru/photo/634e8516-0949-11eb-9f75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост числа инфицированных коронавирусом в России должен стать поводом для серьёзной обеспокоенности, поэтому каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ситуация на местах лучше видна именно руководителям регионов. Регионы продолжают реализовывать свои особые полномочия в условиях эпидемии. Статистика является поводом для серьёзной обеспокоенности, а главное — является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По словам Пескова, если россияне не будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, тогда цифры будут расти ещё быстрее, и в этом случае руководителям регионов на местах придётся думать о том, как эту динамику выправлять.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала рост числа заражений коронавирусом в России. По её мнению, речь о новой волне не идёт. Она добавила, что меры профилактики COVID-19, действующие в настоящее время в России, эффективны. Достаточно их соблюдать, чтобы избежать введения новых ограничительных мер.

За минувшие сутки в России выявлено 11,4 тысячи новых случаев заражений коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии заболели более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции стали 22 тысячи россиян, а количество выздоровевших превышает 1 млн. Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия, писал NEWS.ru.